ليلى علوي تنشر صورًا من عطلتها الصيفية وسوسن بدر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت "علوي" وهي تستمتع بالصيف من أمام البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية، علقت :"والروح إيه يداويها، غير شمس وبحر ونسمة هوا".
وعلقت الفنانة سوسن بدر على الصور :"حبيبة قلبي".
من ناحية أخرى تنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، ولم يحدد صناع العمل حتى الآن موعد طرح الفيلم، ويشاركها البطولة زينة
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