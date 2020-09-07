ليلى علوي تنشر صورًا من عطلتها الصيفية وسوسن بدر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "علوي" وهي تستمتع بالصيف من أمام البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية، علقت :"والروح إيه يداويها، غير شمس وبحر ونسمة هوا".

وعلقت الفنانة سوسن بدر على الصور :"حبيبة قلبي".

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، ولم يحدد صناع العمل حتى الآن موعد طرح الفيلم، ويشاركها البطولة زينة