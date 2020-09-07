شكرا لقرائتكم خبر عن "اختراع" تامر حسنى يحقق 15 مليون مشاهدة فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "اختراع" للنجم تامر حسنى ومحمود العسيلى نجاحا كبيرا، حيث وصل عدد مشاهداتها بموقع الفيديوهات "يوتيوب" 15 مليون مشاهدة منذ طرحها في أسبوع واحد فقط، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وهى من إخراج تامر حسنى، وكلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

Advertisements

من ناحية أخرى تنتهى المخرجة سارة وفيق من مونتاج فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، بعد يومين، والذى لم يتحدد موعدا لعرضه بدور السينما وينتظر صناع الفيلم أن تقوم دور العرض بفتح أبوابها للجمهور بكامل طاقتها وإعادة حفلة نص الليل بدور العرض، كما علمنا من مصادر مقربة من النجم تامر حسنى أنه ينوى أن يطرح أغنية الفيلم "مش أنا" من ألبوم فولاذى خلال الأيام المقبلة.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم انتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.