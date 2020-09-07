شكرا لقرائتكم خبر عن هل كانت سيلينا جوميز تستعد لمشاركه جاستين بيبر فى كليب "Popstar" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من إطلاق كليب "Popstar" ، بدأت الشائعات تنتشر أن النجمة العالمية سيلينا جوميز ذات الـ ( 28 عاما ) كانت تستعد للظهور جنبا إلى جنب مع صديقها السابق مغنى البوب الكندى جاستين بيبر فى كليب دريك ودى جى خالد و الذى حمل اسم "Popstar" .بينما أكد مصدر أن المغنية البالغة من العمر 28 عاما لم يُطلب منها "مطلقا" أن تكون ضمن فريق عمل كليب "Popstar" .

و أضاف المصدر لموقع "People " أنه لم يتم الاتصال بسيلينا جوميز مطلقا ولم يكن لديها خطط للمشاركة فى الفيديو كليب .

يذكر أن سيلينا جوميز شاركت مؤخرا فى كليب " Ice Cream " للفريق الكورى الشهير " BLACKPINK " و الذى استطاع أن يحقق سلسلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم ، وكان قد حقق كليب " Ice Cream " 38 مليون مشاهدة فى أول 8 ساعات من إطلاقه ، و استطاع أن يحقق 79.08 مليون مشاهدة فى أول 24 ساعة من إطلاقه ، و ما لفت الأنظار هى ألوان " الباستيل " المريحة للعين التى ظهر بها الكليب .