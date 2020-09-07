عزت العلايلي: لهذا السبب حكت سعاد حسني لزوجتي أسرارها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - حياة اجتماعية مستقرة عاشها الفنان عزت العلايلي مع زوجته الراحلة سناء، رغم أن البعض، حسب قوله، حاولوا الإيقاع بينهما، إلا أنهما ظلا متمسكان ببعضهما البعض حتى رحلت هي عن عالمنا، ويعيش هو على ذكراها.

في حوار مع جريدة الشرق الأوسط، وصف "سناء" بالزوجة المثالية، وأكد أنه كان حريصًا في تصرفاته طوال حياته، لأنه يؤمن بأن الفنان قدوة، ونفى ما تردد من شائعات بعد وفاة زوجته بشأن ارتباطه بزوجة أخرى، مشددًا أن ليس هناك امرأة يمكن أن تملأ عليه حياته بعدها.

عزت أشار في الحوار، أن سناء جمعتها علاقة صداقة بالفنانة سعاد حسني، وكانت وثيقة للدرجة التي جعلت "السندريلا" تبوح لها بأسرارها الخاصة، وبرحيلها رحلت معها. مختتمًا أن زوجته تركت له أجمل ما في حياته ابنه محمود وابنته رحاب.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تكريم الفنان عزت العلايلي ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط.