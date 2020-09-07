برنامج Britain’s Got Talent يعود ولكن بغياب نجمه سايمون كويل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 03:44 صباحاً - بعد توقف لبعض الوقت بسبب تفشي جائحة كورونا , يعود برنامج المسابقات البريطاني الشهير Britain’s Got Talent ( بريتنس غوت تالنت ) إلى متابعيه عبر شاشات التلفزيون في بريطانيا والعالم ليقدم حلقات جديدة ضمن التصفيات ما قبل النهائية للمسابقة , ولكن هذه العودة جاءت بتغييرات تتماشى مع التعليمات الجديدة ومنها التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المكتظة بالناس , لذا فقد بثت الحلقة الأولى من البرنامج بدون جمهور يحضر في الاستوديو كما هي العادة , وقد شدد المضيفون أيضًا على أن جميع الفعاليات ستكون وفقًا لإرشادات الحكومة وان بعض الأعمال ستقدم ضمن فقاعات آمنة خاصة بالعرض كما جلس أعضاء لجنة التحكيم على مقاعد فردية متباعدة بدلاً من مكتب واحد طويل كما كان الحال في السابق ولكن ما خيب أمل الجمهور هو غياب نجم لجنة التحكيم ( سايمون كويل) الذي لم يلتحق باللجنة بسبب حادث الطريق الخطير الذي تعرض له مؤخراً عندما كان يقود دراجته النارية مما اضطره إلى الرقود في المستشفى بسبب إصابته ببعض الكسور والرضوض على أمل ان ينضم إلى اللجنة في وقت قريب وقد حلت محلة الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية ( أماندا هولدن ) ومارست دورها كرئيسة للجنة .

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سايمون كويل رئيس لجنة التحكيم الغائب





النسخة العربية والبحث عن المواهب



يذكر ان برنامج Britain’s Got Talent ( بريتنس غوت تالنت ) قد أبصر النور للمرة الأولى في شهر يونيو \ حزيران من عام 2007 وتواصلت نجاحاته عاماً بعد عام وهو اليوم يحظى بأرقام مشاهدة تصل إلى عشرة ملايين مشاهد للحلقة الواحدة فيما تجذب التصفيات النهاية ما يصل إلى 18 مليون مشاهد وقد ظهرت منه نسخاً عالمية متعددة تحت عنوان Got Talent مع ذكر اسم البلد قبل هذا العنوان ومنها برنامج ( ارب غوت تالنت ) الذي عرضت النسخة الأولى منه عام 2011 على فضائية MBC وتعتمد فكرته الأساسية على اكتشاف أفضل المواهب في الغناء أو الرقص أو الرسم أو الشعر وغيرها ويبحث عن المواهب الفردية والجماعية الموجودة لدى العرب وتتكون لجنة التحكيم في النسخة العربية من المطربة اللبنانية نجوى كرم، وعميد كلية الصحافة في دبي علي جابر، والفنان السعودي ناصر القصبي، والفنان المصري أحمد حلمي.