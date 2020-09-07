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كورونا يضرب منزل كمال الشناوي.. وتحذير خطير من أصغر فنان بالعائلة
الإثنين 7 سبتمبر 2020
أعلن الفنان المصري عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إصابة ابنه بفيروس كورونا، وطلب من متابعيه الدعاء له.
وكتب "الشناوي" عبر حسابه على "فيس بوك": "ابني حسن طلع إيجابي فيروس كورونا المستجد COVID-19". أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يومًا يحلل ليطمئنوا.. يا رب ادعوله بالشفاء إن شاء الله".
وتصدر مؤخرًا اسم الفنان الراحل كمال الشناوي مؤشر البحث "جوجل"، بعد استضافة حفيده الممثل عمر الشناوي في برنامج "معكم منى الشاذلي" متحدثا عن جده.
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