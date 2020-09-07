شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يروى موقفا كوميديا جمعه بالفنان عمرو يوسف في سلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أمير كرارة، خلال برنامج سهرانين: "جمعنى بالفنان عمرو يوسف موقف كوميدى جدًا أثناء تصويرنا لمسلسل "طرف تالت"، وكان عندنا تصوير في سلوفينيا، وكانت أول مرة ليا أروح هناك".

وتابع كرارة، خلال برنامج "سهرانين" الذى يقدمه على قناة ON، أثناء استضافته الفنان عمرو يوسف والمطربة بوسى: "المهم سألت قبل كدة هنسافر فين عشان مش عارف فقالولى بص هي قريبة أوى من إيطاليا، وأنا كان ليا وحد صاحبى اسمه أحمد عايش في إيطاليا، فكلمته وقلتله أنا في إيطاليا فقالى بجد طيب أنا قريب منك في حدود نص ساعة بس، وبعد كده فكرت أنزل اشترى حاجات وملقتش الموضة اللى بيقولوا عليه في إيطاليا، ولما سألت عمرو يوسف ضحك وصدمنى بأن دى سلوفينيا مش إيطاليا".

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يشار إلى أن النجم أمير كرارة، يستعد لتصوير مسلسله الجديد "عمر الناجى" (حرب طروادة) من 8 حلقات، ومقرر عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، ويشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، عباس أبو الحسن، دارين حداد، كاورلين عزمى، وأخرون.