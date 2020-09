شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "Ice Cream" يحصد 190 مليون مشاهدة خلال 10 أيام فقط على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 10 أيام علي إطلاق الفرقة الكورية الشهرة BLACKPINK كليبها الأخير " Ice Cream " مع النجمة العالمية سيلينا جوميز وبعد أن حقق العمل سلسلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم ، استطاع كليب " Ice Cream " أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 190 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير " يويتوب" .

وكان قد حقق كليب " Ice Cream " 38 مليون مشاهدة في أول 8 ساعات من إطلاقه ، و استطاع أن يحقق 79.08 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من إطلاقه ، و ما لفت الأنظار هي الوان " الباستيل " المريحة للعين التي ظهر بها الكليب .

كلمات الأغنية :

Come a little closer cause you looking thirsty

Imma make it better sip it like a Slurpee

Snow cone chilly

Get it free like Willy

In the jeans like Billie

You be poppin’ like a wheelie

Even in the sun you know I keep it icy

You could take a lick but it’s too cold to bite me

Brrr brrr frozen

You’re the one been chosen

Play the part like Moses

Keep it fresh like roses

Look so good yeah look so sweet

Looking good enough to eat

Coldest with this kiss so he call me ice cream

Catch me in the fridge right where the ice be

Look so good yeah look so sweet

Baby you deserve a treat

Diamonds on my wrist so he call me ice cream

You can double dip cause I know you like me

Ice cream chillin’ chillin’

Ice cream chillin’

Ice cream chillin’ chillin’

Ice cream chillin’

cold

But I’m sweet for you come put me in a cone

You’re the only touch yeah they get me melting

He’s my favorite flavor always gonna pick him

You’re the cherry piece just stay on top of me so

I can’t see nobody else for me no

Get it flip it scoop it

Do it like that ah yeah ah yeah

Like it love it lick it

Do it like lalala oh yeah

Look so good yeah look so sweet

Looking good enough to eat

Coldest with this kiss so he call me ice cream

Catch me in the fridge right where the ice be

Look so good yeah look so sweet

Baby you deserve a treat



من كليب (1)



من كليب (3)



من كليب (5)



من كليب (8)



سيلينا جوميز بالكليب (1)



سيلينا جوميز بالكليب (2)