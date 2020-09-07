شكرا لقرائتكم خبر عن كانت بتحب إنستجرام.. ابنة رجاء الجداوى تتحدث عن والدتها فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، بمناسبة ذكرى ميلادها، إن الفنانة كانت قريبة من الجميع، موضحة أنها كانت تشعر أن الناس يحبون والدتها، كما أنها كانت تشعر بأن الفنانة كانت بمثابة أم لكل الفنانين والجمهور.

وأكملت أميرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، تقديم ريهام إبراهيم، المذاع عبر فضائية سي بي سي، أن والدتها تكرمت في حياتها ومماتها، قائلة: "كانت تحب تطبيق إنستجرام وكانت دائما تصحي في الصباح تتفحص التطبيق وترد على الأشخاص، وكانت ترد على المتابعين والجمهور وكانت سعيدة دائما بكلام الجمهور".

وحلت، أمس الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، التى حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مشوارها الفنى فى العديد من الأعمال سواء السينما أو الدراما وكذلك المسرح، كما تميزت بأناقتها وذوقها الرفيع فى اختيار قطع الملابس التى تتناسب مع عمرها، وإحياءً لذكرى ميلادها.