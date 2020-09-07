"الطبطبة اللي بجد".. هكذا هنأت صابرين زوجها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرصت الفنانة صابرين، على تهنئة زوجها طارق صادق، بعيد ميلاده، على طريقتها الخاصة.

ونشرت صابرين، صورة لها مع وزوجها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "كل سنة وانت يا طارق الطبطبة اللي بجد وحق وحقيقي .. كل سنة وإنت طيب يا راجل يا طيب".

الفنانة صابرين، تشارك في فيلم "النمس والإنس" بطولة: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.