"الطبطبة اللي بجد".. هكذا هنأت صابرين زوجها بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
حرصت الفنانة صابرين، على تهنئة زوجها طارق صادق، بعيد ميلاده، على طريقتها الخاصة.
ونشرت صابرين، صورة لها مع وزوجها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "كل سنة وانت يا طارق الطبطبة اللي بجد وحق وحقيقي .. كل سنة وإنت طيب يا راجل يا طيب".
الفنانة صابرين، تشارك في فيلم "النمس والإنس" بطولة: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.
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