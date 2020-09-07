أحمد فهمي عن تصرف"جنش":"جوانا حاجات حلوة بنتجمع عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أشاد الفنان أحمد فهمي، بتصرف حارس المرمى محمود عبد الرحيم (جنش)، عقب انتهاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

وكتب فهمي، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "كل واحد بيحب فريقه ومتعصب له .. وميمنعش برضه من شوية التحفيل الصحي لما بنكسب بعض.. بس الصورة دي بتثبت قد إيه إحنا جوانا حاجات حلوة بنتجمع عليها رغم اختلاف انتماءاتنا .. شابوه جنش راجل .. وربنا يقومك بألف سلامة يا مؤمن".

وكان "جنش" حارس مرمى الزمالك، قد ارتدى "تي شيرت" يحمل صورة اللاعب مؤمن زكريا، كنوع من الدعم له.



وحقق فريق الزمالك، فوزًا صعبًا على فريق طلائع الجيش ببطولة الدوري، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه اللاعب أوباما.

