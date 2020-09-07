أصالة نصري تعلن تضامنها مع الشعب السوداني بعد أزمة السيول والفيضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أعلنت الفنانة أصالة نصري، عن تضامنها مع الشعب السوداني، تجاه أزمة السيول والفيضان الذي ضرب دولة السودان، وأسفر عن سقوط ضحايا بين موتى ومصابين، إلى جانب تدمير عدد كبير من المنازل.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة:" يا ربّي إحفظ أهلنا الطيّبين في السّودان.. وألطف بحالهم .. السودان".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن تضامنه مع السودان حكومة وشعبا في أزمة السيول والفيضانات التي تجتاح السودان.

Advertisements

وقال السيسي، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".

وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى- عز وجل- بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.