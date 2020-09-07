السعدني يشيد بتصرف حارس مرمى الزمالك بعد مباراة طلائع الجيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
أشاد الفنان أحمد السعدني، بالتصرف الذي فعله محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الزمالك، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت أمام فريق طلائع الجيش.
وكتب السعدني، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "برافو جنش لعباً وأخلاقاً ".
وكان حارس مرمى الزمالك، قد إرتدى فانلة مرسوم عليها صورة اللاعب مؤمن زكريا، كنوع من الدعم له.
وحقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا على فريق طلائع الجيش ببطولة الدوري، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه اللاعب أوباما.
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