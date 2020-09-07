هنادي مهنا بإطلالة أنيقة وابنة شريف منير بفستان قصير".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة هنادي مهنا نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال أنيقة. نوال الزغبي المطربة اللبنانية نوال الزغبي نشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه بملابس أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها. أسما شريف منير نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر قصير، فستانًا قصيرًا. إنجي خطاب نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها، نالت الصورة إعجاب متابعيها. Advertisements إيمان سلامة شاركت الفنانة إيمان سلامة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية. بلقيس فتحي نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها. دنيا الصري الفنانة دنيا المصري نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. رنا رئيس نشرت الفنانة رنا رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي قصير. شمس الفنانة شمس الكويتية نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. نسرين طافش نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام "حمام السباحة".

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