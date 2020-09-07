"المرة دي في حمام السباحة".. رانيا يوسف تتصدر مواقع التواصل بصور مثيرة

تصدر هاشتاج باسم الفنانة رانيا يوسف، موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الأحد، وذلك بعدما نشرت أحداث ظهور لها بجلسة تصوير داخل "حمام سباحة"، على حسابها الرسمي بمواقع التواصل.

وحازت الصور، على إعجاب كبير من الجماهير، فور نشرها على مواقع التواصل، وجاءت أبرز التعليقات التي شمل بعضها على عبارات غزل كالآتي :" نجمة الشاشة

المصرية"، " كل حاجة فيكي حلوة يا رانيا"، "منورة يا فنانة"، على الجانب الأخر اعترض عدد كبير من المتابعين على الصور.

ويشار إلى أن رانيا يوسف، أعتادت على احتلال مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بمصر والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، بعد

Advertisements

نشر صور لها، تغضب عدد كبير من المتابعين، معتبرين أنها تتعمد الظهور عارية.

وكانت قد نشرت رانيا، في وقت سابق، مشهدًا لها من مسلسل مملكة إبليس من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

مسلسل مملكة إبليس، من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.