شاهد .. أنغام في الاستوديو استعدادًا لطرح ألبوم 2020

نشرت الفنانة أنغام صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت أنغام داخل الاستوديو استعدادًا لطرح ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، كما صرحت قائلة: الماستر جاهز .. مزح. Advertisements يذكر أن الفنانة أنغام طرحت مؤخرًا كليب بعنوان بحبك وبرتاحلك، والكليب من إخراج عادل جمال، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع تميم، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. مؤخرًا كليب بعنوان، والكليب من إخراج عادل جمال، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع تميم، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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