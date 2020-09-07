تراند اليوم : بالفيديو.. بنت الميداح: غنائنا غير مسموع في المشرق العربي وأريد أن أوصله

قالت الفنانة الموريتانية، المعلومة بنت الميداح، إنها تربت على أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز معربة عن عدم تخوفها من اللون الشرقي في الغناء.

وأشارت بنت الميداح خلال استضافتها في برنامج بيت ياسين عبر شاشة الغد إلى أن الغناء الموريتاني غير مسموع في المشرق العربي، وانها تسعي لتوصيل تراث بلادها إلى لعالم كله.

والمعلومة بنت الميداح مغنية وكاتبة أغان وسياسية موريتانية، من مواليد 1 أكتوبر 1960.

ولدت في جنوب غرب موريتانيا لعائلة ضليعة بالموسيقى الموريتانية التقليدية، وتعد من أهم فناني جيلها في البلد، كما سبق لها أن انتخبت عضوة في مجلس الشيوخ الموريتاني.