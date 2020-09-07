تراند اليوم : إتفرج.. رولا قادري تفاجأ محبيها بغنائها “بالبنط العريض” لـ حسين الجسمي”

صدمت الفنانة اللبنانية رولا قادري محبيها بغنائها أغنية “​بالبنط العريض”، للفنان الإماراتي ​حسين الجسمي، والتي سجلتها على طريقة الـ”Cover”، إنهالت عليها التعليقات الإيجابية تقديراً لصوتها المميز وإحساسها الرائع، لا سيما وأن رولا إشتهرت بإعادة تسجيل الأغاني لأهم الفنانين، وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وعرضها عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، لتحصد ملايين المشاهدات.

يُذكر أن أغنية “بالبنط العريض” للجسمي، حقّقت نجاحاً كبيراً وتخطت الـ70 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسمية للجسمي على “يوتيوب”، منذ طرحها في 15 آب/أغسطس الماضي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر توما.