تراند اليوم : كيم كارداشيان توسّع إمبراطوريتها .. تقدم علامة تجارية جديدة لـ”KKW Home”

تعمل نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان على توسيع إمبراطوريتها، وتعرف كيف تجعل حياتها المهنية أكثر نجاحاً، ولذلك قدّمت علامة تجارية جديدة لـ”KKW Home”، كما تستعد لإطلاق مجموعة من الأدوات المنزلية، التي سيتم بيعها في العديد من متاجر البيع بالتجزئة.

وأشار موقع “People” أن “KKW Home” سيضم عدداً كبيراً من المنتجات، ومنها هدايا وسلع إستهلاكية عامة ومنتجات وإكسسوارات الحمام والدش، إضافة الى أثاث وإكسسوارات خاصة بغرف النوم، وإكسسوارات منزلية بشكل عام.

وكانت كيم قد عادت الى العمل، بعد تمضيتها عطلة برفقة زوجها النجم كانيي ويست وأولادهما الأربعة نورث وسانت وشيكاغو وبسالم، وإستعرضت قوامها بالبيكيني خلال جلسة تصوير على الشاطئ في ماليبو.