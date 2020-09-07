شكرا لقرائتكم خبر عن يناير 2021 موعد مبدئى لطرح فيلم "قبل الأربعين" بدور العرض السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قارب أبطال فيلم "قبل الأربعين" على الانتهاء من تصوير أحداث الفيلم بالكامل، حيث استأنف مخرج العمل معتز حسام تصوير المشاهد المتبقية فى الفيلم هذا الأسبوع، بعد انشغاله فى الفترة الماضية بتصوير مسلسل بعنوان "بأثر رجعى" من 15 حلقة للعرض على المنصات الرقمية، والذى يتبقى فيه أسبوع فقط ويتم الانتهاء منه.

وصور أبطال الفيلم عدد من المشاهد الشهرالماضى قبل توقفه لارتباط المخرج بمسلسل "بأثر رجعى" على أن يعود التصوير مرة أخرى والانتهاء من العمل الشهر المقبل حسب الخطة التى وضعتها الشركة المنتجة، والتى حددت أيضاً مطلع العام المقبل موعداً لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية.

فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى، محمد على ‏رزق، معتز هشام، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، سامى مغاروى، جميل برسوم، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور الأحداث فى اطار رعب تشويقى.

مسلسل "بأثر رجعى" يشارك فى بطولته إلى جانب مى سليم ومحمد عز كل من توني ماهر وهالة فاخر وهاجر الشرنوبى وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف جارٍ الاستقرار عليهم وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى.