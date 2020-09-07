شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من عمر الشناوى بعد إصابة ابنه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مساء اليوم حسن ابن الفنان عمر الشناوى بفيروس كورونا، بعدما خضع لإجراء التحليل وظهرت النتيجة إيجابية، وطالب بأن كل من تعامل معه أن يحلل ليطمئن على نفسه. وقال الفنان عمر الشناوى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حسن ابنى ظهرت عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة وقمنا بعمل تحليل له ليتم التأكيد بأنه أصيب بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يتلقى العلاج من داخل المنزل وليس في المستشفى".

وتابع: "سنقوم أنا ووالدته أيضا بإجراء التحليل اليوم حتى نتأكد من إصابتنا أو عدمه، وأنا بطلب من كل من تعامل معى خلال الأسبوعين الماضيين أن يجرى التحليل ليطمئن على نفسه، ودعواتكم بالشفاء العاجل لابنى حسن".

وكان الفنان عمر الشناوى أعلن عن إصابة ابنه بفيروس كورونا، حيث نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ابني حسن طلع إيجابي فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يوم يحلل ليطمئن، ويا رب ادعوله بالشفاء إن شاء الله".

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يذكر أن عمر الشناوى شارك مؤخراً فى مسلسل "ليه لأ" من 15 حلقة وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة أمينة خليل هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحمد الشرنوبى وناردين فرج ومحسن محيي الدين وصدقى صخر ومحمد شاهين ونهير أمين.

وظهر عمر الشناوى فى رمضان الماضى خلال مسلسل مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

كما شارك كضيف شرف فى مسلسل "النهاية" مع النجم يوسف الشريف، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى أيضاً، والعمل تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وناهد السباعى وسهر الصايغ وأحمد وفيق محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف إياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.