شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشناوى يعلن إصابة ابنه بفيروس كورونا ويطلب من جمهوره الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان عمر الشناوي عن إيجابية تحاليل ابنه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب منشورا عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلاً: "ابني حسن طلع إيجابي فيروس كورونا المستجد COVID-19، أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يوم يحلل ليطمئن، ويا رب ادعوله بالشفاء إن شاء الله".



عمر الشناوي

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وشارك عمر الشناوى مؤخراً فى مسلسل "ليه لأ" من 15 حلقة وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة أمينة خليل هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحمد الشرنوبى وناردين فرج ومحسن محيي الدين وصدقى صخر ومحمد شاهين ونهير أمين.

وظهر عمر الشناوى فى رمضان الماضى خلال مسلسل مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

كما شارك كضيف شرف فى مسلسل "النهاية" مع النجم يوسف الشريف، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى أيضاً، والعمل تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وناهد السباعى وسهر الصايغ وأحمد وفيق محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف إياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.