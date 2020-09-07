شكرا لقرائتكم خبر عن جمال يوسف يشكر زملاءه وجمهوره على دعمهم ويصف أشرف زكى بـ"الملاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان جمال يوسف الشكر لكل من وقف بجانبه منذ أزمة مرضه عقب إصابته بسرطان البلعوم منذ شهر مايو الماضى، قائلا: "ربنا يجازي الدكتور أشرف زكى ويباركله ده أكيد ملاك مش إنسان زينا، لأنه وقف جنبى من أول ما تعبت وبعتلى دكتور أورام وفضل متابع حالتى باستمرار.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بشكر كل أعضاء النقابة اللى وقفوا جنبى وهم الفنانة نهال عنبر والفنان إيهاب فهمى والفنانة عفاف رشاد، وبشكر أستاذى اللى بعتبره والدى الفنان الكبير محمد صبحى، وبوجه شكرى للفنانين نشوى مصطفى وحنان سليمان ووفاء عامر لأنى عرفت منهم معنى الزمالة بجد، وبشكر كل الناس اللى وقفت جنبى أصدقائى والجمهور والمتابعين على اهتمامهم ودعائهم ليا، والحمد لله على كل حال".

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وكان الفنان جمال يوسف كشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض "سرطان البلعوم" وتفاصيل بدايته مع المرض بعد اكتشافه فى شهر مايو الماضى، موجهاً فى البداية الشكر لكل الناس التى دعت له قائلاً : "ربنا يجعله فى ميزان حسانتهم يا رب" وذلك من خلال تسجيل صوتى خاص.

وأشار جمال يوسف إلى أنه اكتشف المرض فى شهر ابريل الماضى وقال: "بدأت أشعر بآلام فى الغدة الليمفاوية والدكتور قال لى أعمل عينة وذلك فى شهر 4، وخرجت نتجية العينة فى شهر 5 واكتشفت اصابتى بورم فى الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى".

وأضاف يوسف: "دكتور أشرف زكى بعتلى دكتور أورام وقالى لازم أخد جلسات كيماوى ونعمل 35 جلسة إشعاع، وبعد ما اخدتهم أثروا على البلع والأحبال الصوتيه علشان كدا صوتى مش واضح أوى".