شكرا لقرائتكم خبر عن قصر السينما يهدى الملتقى الثانى لأفلام المحاولة لروح المخرج سمير سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت، منذ قليل، فعاليات الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مدير القصر، وشارك فى الافتتاح د.منى شعير مديرة هيئة قصور الثقافة المتخصصة نيابة عن وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم، والمخرج أحمد البدرى رئيس لجنة تحكيم الملتقى والمخرج أشرف فائق والمخرج فخر الدين نجيدة وقدم حفل الافتتاح الفنان كريم كوجك.

بدأ الافتتاح بكلمة لمدير القصر تامر عبد المنعم ثم بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة، وأهدى مدير المهرجان هذه الدورة للمخرج الراحل سمير سيف، وانتهى الحفل بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن كورونا التى أقامها القصر أونلاين وقت الحظر ثم عرض 4 أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى .

يذكر أن الملتقى الأول لأفلام المحاولة أقيم فى سبتمبر الماضى، كما أقام القصر عددا من التكريمات لعدد من النجوم منهم النجوم محمد صبحى نبيلة عبيد مصطفى قمر صابرين لطفى لبيب.

يذكر أن المخرج أحمد البدرى الذى يتولى رئاسة لجنة التحكيم بالملتقى هو خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، ثم بعدها تخرج من المعهد العالى للسينما قسم إخراج سنة 1985، فى البدايات شارك كممثل فى عدة أعمال مثل (صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة)، قبل أن يشارك كمساعد مخرج فى العديد من الأعمال، قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفرداً لأول مرة من خلال فيلم (غاوى حب) عام 2005، ثم فيلم (لخمة راس) فى العام التالى، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتى من أبرزها (كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية).