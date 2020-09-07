شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يكشف تفاصيل قصة فيلم "ساعة شيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان باسم سمرة في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه انتهى من تصوير مشاهده في فيلم "ساعة شيطان" الذى يشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم منذر رياحنة ومحمد عز ومنة بدر ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف أحمد عثمان وإخراج إبرام نشأت .وأضاف باسم أن أحداث الفيلم تدور حول لعبة ظهرت في روسيا تتحكم في الأشخاص لدرجة وصولهم إلى الانتحار وتكون سببا في قتل عدد كبير من لاعبيها.

وأكد سعادته بالعمل مع فنان كبير بحجم منذر رياحنة لم يتأخر حين طلب للمشاركة كضيف شرف في أحداث الفيلم، حيث إنه فنان يحب عمله بإخلاص .

فيلم "ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة .

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وكان العمل قد توقف منذ فترة بسبب انشغال مخرجه إبرام نشأت بالانتهاء من تصوير فيلمه الآخر "زنزانة 7" المقرر طرحه فى الفترة المقبلة، إضافة إلى استكماله عمليات المونتاج للمشاهد الأخيرة وتجهيزه للعرض.

وصور أبطال الفيلم بعض المشاهد قبل التوقف، وكانت فى المقطم وجمعت بين معظم الفنانين المشاركين فى العمل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بين فريق العمل امام وخلف الكاميرا، على أن يتم تحديد موعد طرح الفيلم فو الانتهاء من تصويره، وسيكون ذلك بعد عودة فتح دور العرض السينمائي بكامل طاقتها.

وكان آخر أفلام الفنان باسم سمرة "صندوق الدنيا" وينتمى إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية التي تدور في إطار عدد من الحواديت والقصص الإنسانية المؤثرة لعدد من فئات المجتمع في منطقة وسط البلد بالقاهرة وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.