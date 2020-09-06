5 أمور تميز فيلم "باتمان" الجديد.. البطل الخارق يبحث عن المجد الشخصي

طرحت شركة "وورنر بروس" الأمريكية، منذ أسابيع، أول إعلان تشويقي للفيلم المنتظر The Batman، "باتمان"، حيث ظهر البطل الخارق بشكل واعد ومختلف عن النسخ السابقة التي شاهدناها له.

وحافظ "باتمان" في النسخة الجديدة على الجانب المظلم لشخصيته، وإن ظهر بشكل أنيق وحاد، الأمر الذي دفع الجمهور للتصديق أن "باتمان" الجديد ييقدم شيئًا مختلفًا.

موقع "سينما بليند" الأمريكي، رصد في تقرير له أبرز الأشياء التي يمكن قد يتميز بها "باتمان" الجديد عن الأفلام السابقة.



1- باتمان صغير السن





من المعروف أن باتمان كان في منتصف أو أواخر العشرينات عندما ارتدى عباءة الوطواط لأول مرة، لكن في فيلم "باتمان" الجديد يتتبع الهعمل رحلة بروس وين بعد سنتين من تقمصه باتمان، أي وهو في أوائل الثلاثينات.

لأول مرة يركز فيلم لباتمان على رحلة شباب البطل الخارق، إذ ركزت ثلاثية نولان على شخصية باتمان الخبير.



2- ليس خبيرًا





من المنطقي أن يكون باتمان أقل خبرة في الفيلم الجديد نظرًا لصغر سنه، وقد ظهر في الإعلان التشويقي بشكل أكثر شبابية وحدة وتهور عن الأفلام السابقة.

ورغم أن روبرت باتينسون ليس أصغر بكثير عن كريستيان بيل، خلال تقديم الأخير فيلم Batman Begins "بداية باتمان"، إلا أنه يظهر بشكل مختلف تمامًا ويبدو أقل خبرة بسبل التعامل مع المجرمين وتحقيق العدالة.



3- محقق وليس بطلًا خارقًا

يركز الفيلم الجديد على شخصية المحقق بروس وين وليس البطل الخارق باتمان، فالأخير ما هو إلا وسيلة لتحقيق العدالة من وجهة نظر بروس.

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يعتبر "باتمان" واحد من أفضل المحققين في عالم القصص المصورة، وهو ما يركز عليه الفيلم الجديد بشكل أقوى من مهارات باتمان وقواه الخارقة، كما حدث في أفلام سابقة.



4- أكثر عنفًا





يمثل مشهد ضرب باتمان لرجل عصابات وسط تخوف بقية زملائه واحدا من أقوى وأهم مشاهد الإعلان التشويقي، كونه يمثل جانبًا لم نره من قبل في شخصية باتمان.

يبدو أن باتمان في النسخة الجديدة لا يمانع من استخدام العنف المفرط، كما ظهر في الأفلام الأخيرة إذ بدا مسالمًا أكثر ولا يلجأ للعنف إلا في أضيق الظروف الممكنة.

في النسخة الجديدة لا تعامل مدينة جوثام باتمان على أنه البطل الخارق ومنصة الأمل التي تتطلع إليها لإنقاذها من الأشرار، بل تخشاه بشدة.

من خلال الإعلان التشويقي، نرى أن عنف باتمان جعل المدينة في حالة تخبط بشأنه: هل هو بطل خارق أم مجرم مثل بقية المجرمين؟.

احتفت مدينة جوثام بالبطل الخارق باتمان في الأفلام السابقة كافة، وهو ما يمثل تغييرًا كبيرًا في النسخة الحالية.



5- وحيد

تركيز الفيلم على شخصية المحقق يجعلنا نخمن أن باتمان سيكون وحيدًا في هذا الفيلم.

من المرجح أننا سنشاهد تركيز باتمان في الفيلم الجديد على طموحه الشخصي ومواجهة أعدائه مثل البطريق وريدلر.



