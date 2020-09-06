إليسا عن فلسطين: "بقلبي وحلمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على الحديث عن فلسطين، قائلة "بقلبي وحلمي".

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس".

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وتابعت:"بس اللي بتمناه إنه ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهذا الموضوع، خاصة إنه هو أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمروا على الشعب الفلسطيني أوعايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل".

وأضافت إليسا في نهاية حديثها:"كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين".

يذكر أن، إليسا، رفضت مؤخرًا نبرات التنمر والنقد اللاذع الموجه من البعض ضدها، وكتبت عبر حسابها على "تويتر " : "تويتر منصة للتعبير الحر ودائما اتقبّل مختلف الآراء فيما يخص عملي ولكن لن أقبل أبدا ولن أتسامح مع نقد أصدقائي والتنمر عليهم.. وهناك حدود لن أسمح لأي شخص بأن يتجاوزها".