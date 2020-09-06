"خاف أقف أدام ربنا".. تصريحات جمال يوسف بعد إصابته بسرطان البلعوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض الفنان جمال يوسف مؤخرًا للإصابة بمرض سرطان البلعوم.

نشر المخرج تامر حمزة، صورة لـ"يوسف"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال تمكن منه المرض ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعوا له، جمال محتاج دعواتنا".

وفي تسجيل صوتي كشف الفنان جمال يوسف عن طبيعة مرضه، قائًلا :"أنا بشكر كل الناس اللي داعتلي، أنا اكتشفت المرض بعد ما دكتور قالي أعمل عينة في شهر 4، طلعت في شهر 5، عرفت إني عندي ورم غدد لمفاوية، بلعوم أنفي، اتجهت للنقابة، ربنا يجازيه خير أشرف زكي، دا مش بني آدم، دا ملاك".

أضاف جمال :"دكتور أشرف بعتني عند دكتور أورام، وكان لازم أخد 35 جلسة كيماوي، 35 جلسة إشعاع، كل دا أثر على صوتي والأحبال الصوتية، عشان كدا صوتي مش واضح أوي".

- تابع جمال يوسف :"بشكر أستاذي الفنان محمد صبحي، دا أبويا، بشكر، الفنانة وفاء عامر، نشوى مصطفى، حنان سليمان، اللي وقفوا جنبي، كتر خيرهم، عرفوني يعني إيه الزمالة، بشكر نهال عنبر، إيهاب فهمي".



- أكمل جمال :"أنا ليا طلب، من الجمهور ادعولي، يمكن ربنا ياخد بيدي، لكن لو مليش نصيب، أكون موجود، أروح لربنا، أنا مش خايف من الموت، اللي يخوف وقفة الإنسان قدام ربنا، خايف أقف قدام ربنا وأنا فيا أخطاء، الحمد لله على كل حال".

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- الفنان جمال يوسف من مواليد مدينة حلوان.

- تخرج الفنان جمال يوسف من كلية التربية النوعية.

- بدأ "يوسف" مشوراه مع التمثيل على مسرح المدرسة ثم المسرح الجامعة.

- شارك الفنان جمال يوسف قبل الشهرة في فوازير "عمو فؤاد".

- ظهر في الكثير من المسلسلات المصرية منها "زيزينيا"، "التوأم"، "أوراق مصرية"، "أم كلثوم"، "قسمتي ونصيبي"، "فارس بلا جواد"، "الأصدقاء"، "الليل وآخره"، "أحلام البنات"، غيرها.

- كما قدم الفنان جمال يوسف عدة أفلام، أبرزها :"أيام السادات"، "صعيدي رايح جاي"، "لحظات حلب"، "فيلم هندي"، "الغابة"، "البرنسيسة".

- كما شارك الفنان جمال يوسف في السباق الرمضاني الماضي بعملين، هما "ونسني"، "يا أنا يا جدو".