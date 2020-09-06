"علمنا نبقى رجالة".. نجل فؤاد المهندس يتحدث عن صفاته في ذكرى ميلاده الـ 96

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشف محمد نجل الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، عن الصفات الشخصية التي كان يتميز بها والده ، الذي تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاده الـ 96، فهو من مواليد 6 سبتمبر 1924، وتحدث عنها مع الإعلامي سيد علي في قناة الحدث اليوم.

ونرصد لكم ما صفات كان يحملها فؤاد المهندس في التقرير التالي:

- قال محمد نجل فؤاد المهندس إن والده: "طيب للغاية وعنده عزة نفس جامدة جدًا".

- تابع نجله:" كان حريص على عدم التكبر، وكان يحرص على الجلوس مع البوابين وبتوع الجراج".

- أوضح محمد فؤاد المهندس أن والده: "كان محترم في كل شئ أثناء الشغل وخارج الشغل ".

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- "علمنا الصبر والحزم .. علمنا نبقى رجالة ".

- "علمنا عندما نقع في مشكلة كيف نتخلص منها".

- "بيتنرفز بسرعة ويصفى بسرعة".

- "حنون جدًا وعاشق للأطفال".

- "بيتعب لما بيشوف حد عجوز أوي مش قادر يمشي".