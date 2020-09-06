محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
كشف محمد نجل الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، عن الصفات الشخصية التي كان يتميز بها والده ، الذي تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاده الـ 96، فهو من مواليد 6 سبتمبر 1924، وتحدث عنها مع الإعلامي سيد علي في قناة الحدث اليوم.
ونرصد لكم ما صفات كان يحملها فؤاد المهندس في التقرير التالي:
- قال محمد نجل فؤاد المهندس إن والده: "طيب للغاية وعنده عزة نفس جامدة جدًا".
- تابع نجله:" كان حريص على عدم التكبر، وكان يحرص على الجلوس مع البوابين وبتوع الجراج".
- أوضح محمد فؤاد المهندس أن والده: "كان محترم في كل شئ أثناء الشغل وخارج الشغل ".
- "علمنا الصبر والحزم .. علمنا نبقى رجالة ".
- "علمنا عندما نقع في مشكلة كيف نتخلص منها".
- "بيتنرفز بسرعة ويصفى بسرعة".
- "حنون جدًا وعاشق للأطفال".
- "بيتعب لما بيشوف حد عجوز أوي مش قادر يمشي".
كانت هذه تفاصيل خبر "علمنا نبقى رجالة".. نجل فؤاد المهندس يتحدث عن صفاته في ذكرى ميلاده الـ 96 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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