عمر الشناوي يعلن إصابة نجله بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان عمر الشناوي إصابة نجله حسن بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عمر منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" :" ابني حسن طلع ايجابي فيروس الكورونا المستجد COVID-19 ".

وأضاف "الشناوي"، :"أرجو كل من تعامل معي في خلال ١٤ يوم يحلل ليطمئن، ويا رب ادعوله بالشفاء إن شاء الله".

وكان الشناوي شارك مؤخرا في مسلسل "ليه لأ" الذي عُرضت حلقاته على تطبيق شاهد vip. كما اعتذر عن عدم المشاركة في فيلم "موسى".

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