عزيز الشافعي يسخر من تعليق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أغنية "يا بلدنا يا حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخر الملحن عزيز الشافعي من إشادة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأغنية "يا بلدنا ياحلوة" للهضبة عمرو دياب.

وكتب أفيخاي :" ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه، أغنية استوقفتني لعمرو دياب، يا بلدنا يا حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي، إسرائيل، وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي لدولة مصر، التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين".

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ليرد الملحن عزيز الشافعي على إشادة أفيخاي :"إسرائيل مين ياعم الحساس".

"يا بلدنا يا حلوة" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان.