- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
سخر الملحن عزيز الشافعي من إشادة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأغنية "يا بلدنا ياحلوة" للهضبة عمرو دياب.
وكتب أفيخاي :" ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه، أغنية استوقفتني لعمرو دياب، يا بلدنا يا حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي، إسرائيل، وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي لدولة مصر، التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين".
ليرد الملحن عزيز الشافعي على إشادة أفيخاي :"إسرائيل مين ياعم الحساس".
"يا بلدنا يا حلوة" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر عزيز الشافعي يسخر من تعليق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أغنية "يا بلدنا يا حلوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.