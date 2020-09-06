"بين السما والأرض" يجمع المخرج ماندو العدل بالمؤلف إسلام حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشف الفنان والسيناريست إسلام حافظ، عن تعاقده مع شركة سينرجي على مسلسل جديد يحمل اسم"بين السما والأرض" والمقرر عرضه في رمضان 2021

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وكتب إسلام، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "إن شاء الله رمضان ٢٠٢١ مسلسل بين السماء والأرض مستوحاة من قصة بين السما والأرض للأستاذ نجيب محفوظ، وتأليف إسلام حافظ وإخراج محمد العدل وإشراف عام أستاذ حسام شوقي وإنتاج أستاذ تامر مرسي".

فيما نشر المخرج محمد العدل الشهير بـ(ماندو العدل)، صورة تجمعه مع حسام شوقي، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "بسم الله مسلسل بين السما والأرض عن قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إشراف عام حسام شوقي وإنتاج تامر مرسي رمضان 2021 إن شاء الله ..المسلسل ضخم جدًا وأبطاله هيكونوا مفاجأة إن شاء الله".

يذكر أن، رواية "بين السما والأرض" للأديب الراحل نجيب محفوظ، قد تحولت إلى فيلم سينمائي عام 1960 بطولة هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي ومن إخراج صلاح أبو سيف.