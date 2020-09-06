بشرى تكشف تفاصيل الدورة القادمة لمهرجان الجونة ببرنامج "سكوب مع ريا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، صورة تجمع الفنانة بشرى مدير عمليات المهرجان مع الإعلامية ريا أبي راشد، خلال تواجدهما بمهرجان فينيسيا.

وظهرت بشرى، في الصور أثناء تسجيل حلقة ببرنامج "سكوب مع ريا" مع الإعلامية ريا أبي راشد، عبر الحساب الخاص بمهرجان الجونة على إنستجرام، وعلقت الصفحة: "نهاية الأسبوع الماضي، علامة محورية في كيفية استمرار المهرجانات السينمائية في عصر فيروس كورونا".

وتابعت الصفحة: "انطلقت الدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي والتي وضعت المعايير لكيفية إقامة فعاليات السجادة الحمراء وأنشطة المهرجانات على أرض الواقع مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ومراعاة إجراءات السلامة والوقاية للجميع، وخلال ذلك حضر فريق مهرجان الجونة السينمائي وتواصلوا مع منظمي مهرجان فينسيا وصانعي الأفلام".

وأضافت الصفحة: "تحدثت مديرة عمليات مهرجان الجونة السينمائي بشرى لبرنامج (سكوب مع ريا) مع الإعلامية ريا أبي راشد، عن الطريق إلى النسخة القادمة من مهرجان الجونة السينمائي 2020 ، وما يمكن أن يتوقعه الجمهور من الدورة الرابعة التي ستقدم تجربة جديدة تمامًا، مع أخذ كل إجراءات السلامة والوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والبقاء على استضافة المبدعين وصانعي الأفلام من كل أنحاء العالم ودعمهم".