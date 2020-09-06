شريهان تشارك في هاشتاج "من قلبي سلام للخرطوم"

شاركت الفنانة القديرة شريهان، رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الهاشتاج الذي أطلقوا بعنوان " من قلبي سلام للخرطوم"، لدعم الشعب السوداني في أزمة الفيضان الضخمة التي يتعرض لها على مدار الأيام الماضية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات هناك إلى اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه.

وغردت "شريهان"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلة:" الله يحمي أهل السودان

وشعبها الطيب".

فيضانات السودان:

وتشهدت السودان فيضانات، على مدار الأيام الماضية، وصلت إلى السيول، مما أسفرت عن وفاة العشرات، وهدم آلاف المنازل.

وذكرت وكالة أنباء السودان، في وقت سابق، أن مجلس الأمن والدفاع أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 99 شخصا هذا العام كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية.

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دعم مصر لفيضانات السودان:

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تضامنه مع الشعب السوداني جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، ودعم الجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات.

وتابع "السيسي" عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "نتضامن مع أشقاءنا السودانيين حكومة وشعبًا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد، التي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".

وأكد الرئيس، استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.