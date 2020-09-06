بالتفاصيل.. زوج طليقة رامي جمال الأولى يعود للوسط الغنائي بقوة

يستعد الفنان أحمد حليم، وزوج الهندية بهار ايزك، وهي طليقة النجم رامي جمال، لطرح أغاني جديدة خلال الأسبوع المقبل وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

الأغنية الأولى تحمل عنوان الفرح امتى وهي

من كلمات فوزي إبراهيم، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عيد المنعم، أما اسم الأغنية الثانية هو شاكب راكب من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع طارق عبد الجابر، ميكساج وماستر أمير محروس، والأغنيتين من انتاج شركة غاليديا للإنتاج الفني.

جدير بالذكر أنه من أخر أعمال أحمد حليم، ألبوم غنائي بعنوان محبتش اللي حبتني ويضم 12 أغنية تعاون فيه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.