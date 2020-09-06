فيديو .. محمد عز يبرع في تمارين اللياقة البدنية

نشر الفنان محمد عز فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر محمد عز أثناء ممارسته تمارين اللياقة Advertisements البدنية، حيث برع محمد عز في رفع الأوزان الثقيلة والجري بها. البدنية، حيث برع محمد عز في رفع الأوزان الثقيلة والجري بها. ومن ناحية آخرى يشارك الفنان محمد عز في بطولة مسلسل ضربة معلم، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة كل من إيمان العاصي، إنعام سالوسة، محمد رجب، رياض الخولي.

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