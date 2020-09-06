شاهد .. إيمي إسلام في كواليس تصوير شارع 9

نشرت الفنانة إيمي إسلام صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت إيمي من خلالها برفقة الفنانة رانيا يوسف، وذلك في كواليس تصوير مسلسل شارع 9. Advertisements مسلسل شارع 9 من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، وبطولة كل من رانيا يوسف، محمود عبدالمغني، هدى الإتربي، إيمي إسلام، عبير منير، أحمد الدمرداش، ياسر علي ماهر، أحمد وفيق، نيرمين الفقي، أحمد جمال سعيد، حسام فارس. عبدالخالق، وبطولة كل من رانيا يوسف، محمود عبدالمغني، هدى الإتربي، إيمي إسلام، عبير منير، أحمد الدمرداش، ياسر علي ماهر، أحمد وفيق، نيرمين الفقي، أحمد جمال سعيد، حسام فارس.

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