فيديو .. منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن

قدمت الفنانة منة شلبي إسكتش استعراضيًا ساخرًا حول سبب عزوفها عن الزواج، وذلك خلال مشاركتها كضيفة في حلقة من برنامج SNL بالعربي.
وظهرت منة شلبي من خلالها وهي تجيب عن سبب عدم زواجها حتىالآن حين وجهت لها السؤال الفنانة ميرنا جميل، ثم الفنان طوني ماهر، اللذين يقدمان البرنامج ماتجوزتيش ليه لحد دلوقتي؟ العطلة منين؟.
وردت الفنانة منة شلبي قائلة: نصيب.. محدش بياخد أكثر من نصيبه .. ومع إعادة توجيه السؤال لها، ردت منة من خلال أغنية قدمتها ورقصت عليها تربست الباب.. والمفتاح خبيته.
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