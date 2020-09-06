تراند اليوم : إتفرج.. داليدا عياش تبكي بسبب سعادتها لإستعداد زوجها لطرح أغنيه جديدة

بعد أن شوّق الفنان اللبناني رامي عياش متابعيه، لأحدث أعماله الأغنية الوطنية “أنا ثائر”، ونشر مقطع فيديو قصير منها، وأعلن أنه يستعد لطرحها قريباً، عبّرت زوجته مصممة الأزياء اللبناني داليدا عياش عن تأثرها الشديد بهذه الأغنية، خصوصاً أنها موجّهة الى بيروت وكل الضحايا والجرحى والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب/أغسطس الماضي، وهي من الذين أُصيبوا بالإنفجار خلال تواجدها في منطقة الأشرفية.
ونشرت داليدا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعاً من الأغنية، وعلّقت: “من أكتر الأغاني اللي بكتني، انا ثائر رامي عياش قريباً”.