تراند اليوم : إتفرج.. داليدا عياش تبكي بسبب سعادتها لإستعداد زوجها لطرح أغنيه جديدة

بعد أن شوّق الفنان اللبناني ​رامي عياش متابعيه، لأحدث أعماله الأغنية الوطنية “أنا ثائر”، ونشر مقطع فيديو قصير منها، وأعلن أنه يستعد لطرحها قريباً، عبّرت زوجته مصممة الأزياء اللبناني ​داليدا عياش عن تأثرها الشديد بهذه الأغنية، خصوصاً أنها موجّهة الى بيروت وكل الضحايا والجرحى والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب/أغسطس الماضي، وهي من الذين أُصيبوا بالإنفجار خلال تواجدها في منطقة الأشرفية.

ونشرت داليدا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعاً من الأغنية، وعلّقت: “من أكتر الأغاني اللي بكتني، انا ثائر رامي عياش قريباً”.