تراند اليوم : في ذكري ميلاده ..تعرض فؤاد المهندس لموقف صعب من والدته علي المسرح – فيديو

حل اليوم 6 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان فؤاد المهندس الـ96.

لسنوات طويلة أمتع المهندس جمهوره بأعماله الكوميدية، كما كان معشوقا للأطفال من خلال أعماله المختلفة وفوازير”عمو فؤاد”، تاريخ فني كبير لـ”الأستاذ” لا يمكن اختصاره في أسطر بسيطة.

لكن إلى جانب الحياة الفنية المليئة بالنجاحات والحكايات، هناك مواقف وحكايات أخرى في حياة “الأستاذ” حكاها هو بنفسه أو قالها عنه آخرون، نتذكرها في ذكرى ميلاده.

كان لفؤاد المهندس خيالا واسعا منذ طفولته، لذا كان ينسج بعض الحكايات والمواقف.

حكت الإذاعية الراحلة صفية المهندس عن شقيقها أنه كان مدللا من والديه لأنه كان الولد بعد ابنتين، ثم بعد عامين جاء له شقيقه الأصغر سامي.

تذكرت أنه في أول مرة يرى شقيقه الصغير فيها، ذهب إلى غرفته ثم خرج وهو يبكي كثيرا ويقول “النونو شتمني شتيمة أنا مقدرش أقولها لحد”.

ظل المهندس بداخله الطفل الصغير، على الرغم من أنه عاش طفولة سعيدة، لكنه كان يحب شراء الألعاب لنفسه وظل يحتفظ بقطار ومركب لعبة.

مواقف وذكريات فؤاد المهندس كثيرة، وفي كل لقاء له يحكي عن موقف من حياته بطريقة رائعة، منها موقف والدته من اتجاهه للتمثيل، حكى في لقاء مع الإعلامية هالة سرحان إن والده كان يريده أن يصبح موظفا لكن لم يعترض كثيرا على اتجاهه للتمثيل، أما والدته فكانت ترفض الأمر تماما وتقول له “بلغني أنك بتمثل في مسرح الكلية أنا مش عاوزة اسمع الحكاية دي أبدا”.

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تابع حكايته أنه استمر في التمثيل، وذات مرة هناك شخص أعطى تذكرة لوالدته كي تحضر مسرحية له، دون أن تعرف أن ابنها يشارك بها، ليتذكر المهندس أنه عندما صعد على المسرح نظر أولا ليتأكد أن والدته لم تكن موجودة ليسمع صوتها وهي تقول “انزل يا ولد” فاضطر إلى ترك المسرحية، وبعدها ضربته.

واستمر فؤاد المهندس في العمل في المسرح من دون أن تعلم والدته، لكن والده كان يشجعه على الالتزام والاستمرار.

من ضمن المواقف التي كان الراحل فؤاد المهندس يحبها ولا ينساها موقف جمعه بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

حكى المهندس في لقاء تليفزيوني أن عبد الناصر طلب أن يقدم فقرة “ساعة لقلبك” التي اشتهر بها في الإذاعة، في احتفالات عيد ثورة يوليو، وفعلا اتفق المهندس مع عبد المنعم مدبولي على تأليف حلقة عن الجيش، وحضر له أن هناك حرب وفؤاد المهندس أو شخصية “محمود” هو من يضع الخطة، وخلال وضعه للخطه تظهر زوجته التي تجسد دورها خيرية أحمد وتظل تقاطعه وتنادي عليه بطريقتها الشهيرة “محموووود”، فعلا عرض المهندس “ساعة لقلبك” في الاحتفالية وضحك كثيرا جمال عبد الناصر وكل الحضور.

وبعد انتهاء الاحتفالية طلب عبد الناصر أن يلتقي بفؤاد المهندس ومازحة قائلا إنه ماهر في وضع الخطط الحربية وعليه أن يساعد المشير عبد الحكيم عامر.

كان من المعروف عن المهندس أنه شخص مسرف، وفي هذا الأمر كان يقول “أنا أحب أعيش، أنا بكسب علشان أصرف، ما بكسبش علشان اشيل ولما أسافر أي بلد بصرف ببزخ بدون وعي”.

أما عبد المنعم مدبولي شريك نحاح فؤاد المهندس، فحكي أنه كان لهما طريقة خاصة عندما يتصلان ببعضهما هاتفيا، مثلا يتصل المهندس بعبد المنعم ويقول “سيادة اللواء موجود” فيرد عليه عبد المنعم قائلا “أيوة يا سيادة العميد” وكانا دائما يناديان بعضهما بألقاب الشرطة والجيش.