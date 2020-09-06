تراند اليوم : نجاة مها أحمد من حادث سير مروع بالساحل الشمالي

أعلنت الفنانة مها أحمد نجاتها من حادث سير فى طريق الساحل الشمالى، حيث تقضى عطلتها الصيفية هناك.

وعبر حسابها على Facebook، كتبت مها أحمد “الحمد لله على كل شىء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجانى.. الحمد لله”.

وكانت مها أحمد قد شاركت في مسلسل “رسايل” مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.