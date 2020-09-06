شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يزيل الستار عن كليبه الجديد "يا حبيبي" مع ميتر جيمس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو بلقطات من كليبه الجديد "يا حبيبي"، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي يشاركه فيها النجم العالمي ميتر جيمس، بعد سلسلة من كواليس تصوير الكليب في مدينة دبي الإماراتية.
ونشر رمضان مقطع فيديو من كليبه الجديد عبر حسابه الشخصي منذ قليل، والذي ظهر فيه بجوار إحدى الدبابات العملاقة في مدينة دبي، ليعلن عن وصول كليبه بشكل رسمي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.
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وكان شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره بالأمس من خلال صورة من كواليس تصوير كليبه الجديد "يا حبيبي" الذي يقوم بتصويره حالياً في مدينة دبي مع النجم العالمي ميتر جيمس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي جاءت من وراء كواليس التصوير ليعلن عن موعد طرح الكليب رسمياً والمقرر له غداً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.
كما حرص الفنان محمد رمضان فى وقت سابق على توجيه الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعد منحه التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكتب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "شكراً حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبى على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالى".
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