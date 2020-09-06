شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى وفارس ومحيى يعودون بأغانى سينحل وألبومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الحالية في الساحة الغنائية عودة عدد كبير من المطربين إلى الغناء مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة، حيث قرروا العودة عن طريق سينجلات وألبومات جديدة، وفى خلال السطور التالية يرصد"الخليج 365" أبرز أعمال المطربين الذين عادوا بعد سنوات غياب.

حميد الشاعرى

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الكابو حميد الشاعرى الجديد "أنا بابا"، برومو الألبوم الذى يعود من خلاله للساحة الغنائية بعد غياب 14 عاما منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذى تم إصداره عام 2006، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ويتكون ألبوم 10 أغنيات.

حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن ضمن الشعراء أمير طعيمة، الراحل سامح العجمى، تامر حسين، عنتر هلال، محمد البوغة، السيد على، مؤمن سالم، صابر كمال، أحمد حبيب ومحمد البدرى، ومن الملحنين عزيز الشافعى، الراحل أشرف سالم، رامى جمال، محمد رحيم، عصام كاريكا، عمرو الشاذلى، بلال سرور، مديح محسن، أحمد البرازيلى، وأحمد يوسف، أما الموزعين توما، تميم، طارق عبد الجابر، نديم الشاعرى، وسام عبد المنعم، أحمد حسام، إلهامى دهيمة وأمين نبيل.

محمد محيى :

طرح النجم محمد محيى رابع أغنيات ألبومه المنتظر بعد سنوات غياب، وهى "سهرانين" من كلمات نور حمدى، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى وحققت نجاحا كبيرا، والثانية "فوضت أمرى"، وهى من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى.

والثالثة "قولت اخونة" وهى من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع فهد، والرابعة"قضية"، وهى من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد.

فارس:

يعود المطرب فارس، للساحة مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات، من خلال ألبوم جديد يعمل على الانتهاء من جميع أغنيات ألبومه، لطرحه خلال الفترة المقبلة ويضم الألبوم 10 أغانى فقط. ويتعاون فيه مع الشعراء أحمد مرزوق، ووائل توفيق، والملحنين أحمد محيي، ومحمد قماح، ونادر نور، وعدد من ألحانه، ومن أبرز أغانى ألبوم "عصبى".

وعد

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طرحت المطربة السعودية وعد أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "وعد 2020" بعد غياب سنوات، ويتضمن 7 أغنيات باللهجة المصرية والسعودية والعراقية،وتتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من أبرزهم الملحن وليد سعد، وناصر الصالح، والشاعر خالد تاج الدين.

حسن فؤاد

غاب حسن فؤاد عن الساحة الفنية عدة سنوات إلا أنه انتهى من إعداد أغنيتين وطنيتين، الأولى بعنوان "ابن الأصول"، كلمات الشاعر سامى شاكر وألحان أحمد الحناوى، والثانية بعنوان "حق الشهيد" كلمات فوزى المليجى وألحان احمد الحناوى، و أغنيه سينجل أخرى جديدة إهداء لأهل محافظة الإسكندرية، والأغنية من كلمات وألحان مدحت الخولى.

فارس كرم:

انتهى المطرب اللبنانى فارس كرم من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد بعد غياب سنتين، ويعمل حاليا لتسجيل باقى الأغانى، حيث يتواجد فارس فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة.

ويتعاون فارس من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم: الموزع عمر صباغ، والشاعر فضل إسكندر، والملحنين فضل سليمان، وسليم أسامة.