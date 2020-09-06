شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لجمهور “لمعلم”.. أنباء عن براءة سعد لمجرد وعودته إلى المغرب وهذه التفاصيل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 6 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - ذكرت عدد من المصادر الإعلامية، اليوم الجمعة 4 شتنبر الجاري، خبرا مفاده أن النجم المغربي سعد لمجرد، حصل أخيرا على البراءة في قضية اغتصاب الشابة الفرنسية “لورا بريول” وأنه عاد إلى المغرب بشكل نهائي.

وتداولت عدد من الصفحات المتخصصة في متابعة أخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنان سعد لمجرد، قيل إنها الصورة الأولى له بعد عودته إلى المغرب.

وفي المقابل، أشارت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بزيارة عائلية خاصة، وذلك بعد حصول “لمعلم” على رخصة من القضاء الفرنسي للسفر إلى المغرب.

وقد لقي هذا الخبر تفاعلا واسعا من طرف جمهور لمجرد، حيث عبر العديد منهم عن سعادتهم الكبيرة بنبأ حصوله على البراءة وعودته إلى المغرب بعد أربع سنوات من الانتظار.