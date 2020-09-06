في عامها الأربعين.. بيونسيه أيقونة الموضة

متابعة بتجــــــــــــرد: لطالما تعودنا على إطلالات المغنية الأميركية بيونسيه في حضورها المستمر على السجادة الحمراء أو في حياتها الشخصية أيضاً.

يعرف عن بيونسيه عشقها المستمر للعلامات التجارية العالمية والعربية أيضاً، حيث ظهرت حديثاً بتصاميم من مصممين معروفين وأيضاً تدعم المصممين الجدد والعرب في نفس الوقت، حيث شوهدت مرتديه تصاميم من ريم عكرا وإيلي صعب وزهير مراد.

لدى بيونسيه حدس خاص لكل ما هو جديد وحصري، كما تحرص على أن تلفت الانتباه في كل طلة تطل بها على جمهورها.

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يمتد حبها للعلامات التجارية العربية إلى ما وراء السجادة الحمراء أيضاً، حيث ارتدت البدلة المزخرفة من المصمم يوسف الجسمي في الفيديو الموسيقي Lemonade، وفي الوقت نفسه اختارت فستاناً أزرق مطرزاً من جورج شقرا، لتغطس نفسها تحت الماء في أغنية Pretty Hurts في أبريل، وأصدرت بيونسيه مقطع فيديو موسيقياً جديداً لأغنيتها Die With You تكريماً لها ولذكرى زواج جاي زي، مرتدية عمامة للفنانة التونسيه دنيا أليج.

إليكم بعضاً من إطلالات المغنية بيونسيه: