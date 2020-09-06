هيلاري سوانك تواجه تحديات الفضاء في مسلسل Away الجديد على نتفليكس

متابعة بتجـــــــــــــرد: تؤدي هيلاري سوانك دور البطولة في المسلسل الدرامي الجديد AWAY المترقب عرضه على Netflixفي الرابع من سبتمبر، مؤكدة لنا أنها لم تحصل على جائزتي الأوسكار عبثاً.

تعترف هيلاري أنها أرادت أن تكون رائدة فضاء عندما كانت في التاسعة من عمرها، ولكن شاء القدر أن تصبح ممثلة. لكن رغبتها في الذهاب إلى الفضاء ذات يوم مازالت موجودة، وأداء دور رائدة الفضاء في هذا المسلسل حقق جزءاً كبيراً من رغبتها.

في المسلسل الجديد Away، يتوجب على رائدة الفضاء إيما غرين (هيلاري سوانك) مواجهة كل المصاعب المهنية والتقنية، وتحمّل ألم الانفصال لمدة ثلاث سنوات عن زوجها مات، الذي يؤدي دوره جوش تشارلز، وابنتها ألكسيس، التي تجسدها تاليثنا باتمان، من أجل تنفيذ مهمة الذهاب والإياب إلى المريخ.

بجانب غياب والدة الابنة أليكسيس وذهابها إلى مكان معدم فيه التواصل، تضطر الابنة إلى التكيف مع مشكلات والدها الصحية غير المتوقعة، كمالوأن غياب والدتها عنها أثناء دراستها الثانوية لا يكفي.

مسلسل Away ، الذي ينتمي إلى فئة الدراما، هو من إنتاج جايسون كاتيمس، وإعداد آندرو هيندراكر، ويصوّر لنا تفاصيل حياة إيما غرين ورفاقها العلماء ورواد الفضاء وهم يناضلون لإنجاز مهمتهم الصعبة، فيما عائلة إيما الصغيرة تواجه بدورها الكثير من المشاكل على الأرض. يتوزع المسلسل على 10 حلقات، تتراوح مدة كل منها بين 45 و60 دقيقة.

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في هذا المسلسل، تلقي هيلاري سوانك الضوء على التحديات التي يمكن أن تواجهها المرأة في العالم بشكل عام،

مثبتة أن المرأة بامكانها التغلب على جميع تلك المصاعب التي تحول بينها وبين تحقيق هدفها كما أنها أثبتت أن الموازنة بين العائلة والعمل شيء يتطلب القليل من الصبر والكثير من الشجاعة للمضي قدمًا.

هيلاري سوانك هي نموذج مصوّر لما قد تواجهه المرأة في العالم العربي من تشكيكات في قدراتها العملية، لكنها أخذت على عاتقها مهمة اثبات أن المرأة اليوم قادرة على مواجهة جميع مصاعب الحياة وأنها البنية الأساسية لبناء المجتمع وذلك مابرعت فيه المرأة منذ الأزل.

نجحت سوانك في تحقيق التوازن المثالي بين العائلة والعمل، وأثبتت أنها قادرة على دفع أي ثمن مقابل المحافظة على هذا التوازن.