بسبب دورها في “شارع شيكاغو”.. أمل عرفة تهدّد

متابعة بتجــــــــــرد: في ظل الضجة التي يثيرها مسلسل “شارع شيكاغو”، قررت الفنانة أمل عرفة أن تخرج عن صمتها وتدافع بشراسة عن دورها وعن زملائها في المسلسل المثير للجدل، فنشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة شديدة اللهجة قالت فيها: “من حق الكل يحب أو ما يحب، فخورة بآراء الأغلبية بشغلي بشخصية سماهر لكن أي تنمر من أي شخص بخصوص أي زميل أو زميلة بعتذر سلفاً عن البلوك”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المنشور، وتباينت ردود الفعل بين مؤيد لما قالته أمل على اعتبار أن المَشاهد الجريئة في المسلسل أتت ضمن السياق الدرامي ولا تتعدى كونها تمثيلاً، ومهاجم لتلك الجرأة.

يُذكر أن المسلسل يتعرض للكثير من الهجوم والانتقاد بسبب بعض المَشاهد التي توصف بالجريئة، وهو يتناول قصة حب فتاة وشاب في حقبة الستينيات، وتؤدي فيه أمل دور مغنّية تُدعى “سماهر”.