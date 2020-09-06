بالفيديو – مشادة طريفة بين أحمد زاهر وابنته وقراره النهائي يخيّب ظنّها

متابعة بتجـــــــــــرد: سجّلت الممثلة الشابة ليلى، ابنة النجم أحمد زاهر مقطعَ فيديو عفوياً يجمعها بوالدها، ونقلت من خلاله خلافاً وقع بينهما بسبب عدم رغبته في إعطائها شاحن الهاتف المتنقل الخاص به. وظهرت الشابة في المقطع وهي تروي لمتابعيها ما حصل معها، وكيف رفض والدها أن يعطيها “باور بنك” لتشحن هاتفها، رغم حاجتها الملحّة إليه أثناء خروجها من المنزل. وتابعت ليلى حديثها الطريف قائلةً: “شاهد أب يبخل على ابنته بباور بنك”، فردّ عليها بالإيجاب قائلاً: “أه أنا”.

ووثّقت الشابة المقطع لإحراج والدها فيعطيها الباور البنك، إلا أنه لم يتراجع عن قراره، بل أعطاها شاحناً متنقلاً آخر ، وقال لها: “معرفش ده مشحون ولا لأ”، فردّت: “بيديني واحد بايظ عشان ايه يعملها معايا أوكي جميل”، وغادرت الغرفة التي يجلس فيها أبوها.

وحقّق المقطع نسبة مشاهدة عالية، ونال إعجاب الآلاف من المتابعين الذين أثنوا على علاقة زاهر المميزة ببناته، والتي تظهر في كل المناسبات وعبر السوشيال ميديا.