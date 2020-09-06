مايلي سايرس تغيّر نظام حياتها بسبب مشكلة صحية

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت المغنية الأميركية مايلي سايرس، أنها لم تعد تتبع نظاما غذائيا نباتيا صارماً، لأنه بات يؤثر سلبا على صحتها.

وأشارت خلال مقابلة مع المذيع، جو روغان، في البودكاست “The Joe Rogan Experience”،بحسب نقلتها صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية إلى انها “كنت نباتية لفترة طويلة جدا، وكان علي إدخال الأسماك والأوميغا في حياتي، لأن عقلي لم يكن يعمل بشكل صحيح”.

واكدت أنها اتبعت أكثر نظام غذائي نباتي يتسم بالصرامة والقسوة من عام 2013 إلى 2019، لكنها تعرضت خلال تلك الفترة لعوامل صحية جعلتها تتخلى عن التزامها بأن تكون نباتية، وهي معاناتها من آلام شديدة في الفخذ، وأنها تمارس مجهودا على معدة فارغة، كما أنها لاحظت أن لديها سوء تغذية.

واستعادت المغنية المثيرة للجدل ذكرياتها مع أول وجبة بروتين تناولتها بعد إقلاعها عن أن تكون نباتية، وكانت عبارة عن سمك مشوي أعده لها زوجها السابق، الممثل ليام همسوورث، وقالت: “بكيت لفترة طويلة عندما تناولت السمك، لقد آلمني أن أتناول السمك”.

وأكدت أنها أصبحت “أكثر حدة، وحالتها الصحية في تحسن وقوة، بعد تناولها للحوم والغلوتين، وذلك مقارنة بالفترة التي كانت تتناول نظاما غذائيا نباتيا بالكامل”.