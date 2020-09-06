هيفاء وهبي تبحث عن مجوهرات مسروقة قيمتها بالملايين

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر خاصية “الستوريز” المُلحقة بتطبيق “إنستغرام” بنشر مجموعة من مجوهراتها الثمينة، وطلبت منهم مساعدتها لاسترجاعها، بعدما لاحظت أنها ليست ضائعة إنما مسروقة منذ عام، ونشرت لهذه الغاية صورة لخاتم من الألماس مع حجر أخضر ضخم، وعلّقت عليها: “إذا حد شاف ها الخاتم أو جرّب ينباع بليز يبلغني هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من تقريبا سنة بس هلق صرت متأكدة انهم مسروقين 14 قطعة!”.

وأضافت هيفاء مناشدةً جمهورها: “فلو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني عالدايركت ووعد مني لن اذكر اسامي وشكرا”… ثم نشرت صورة لأقراط بتصميم مميز وبحجر أخضر أيضاً، وطلبت من متابعيها عدم شراء مجوهرات مسروقة، وفي حال حدث ذلك، التواصل معها على الخاص.

وشملت قطع المجوهرات المسروقة من هيفاء، خاتماً ضخماً فريداً ومرصّعاً بالألماس، وأقراطاً من ماركة عالمية مشهورة، وأكدت أنها سُرقت منها وتحتاج الى مساعدة متابعيها للعثور عليها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وتبادلوا الصور عبر مواقع التواصل للبحث عنها.